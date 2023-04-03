Yu Miyajima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yu Miyajima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yu Miyajima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yu Miyajima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yu Miyajima 14 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 宮島 裕 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yu Miyajima Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına 1 Nisan 2018 tarihinde katılmıştır. Yu Miyajima'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yu Miyajima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yu Miyajima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2018 yılında Ritsumeikan Uni
Yu Miyajima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yu Miyajima şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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