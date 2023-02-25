Yu Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yu Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yu Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yu Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yu Wang 28 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王禹 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yu Wang Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yu Wang'nin Dalian Professional ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yu Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yu Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yu Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yu Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Dalian Pro U21

16 Temmuz 2021 yılında DL Pro

Yu Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yu Wang şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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