Yu Xing kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yu Xing Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yu Xing adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yu Xing Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yu Xing 8 Ocak 1996 tarihinde Chengdu, Sichuan şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 邢瑜 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yu Xing Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HK yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 9 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Yu Xing'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 28 Şubat 2024 tarihinde bitmektedir.

Yu Xing Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yu Xing isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yu Xing Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yu Xing futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında R&F

30 Haziran 2017 yılında GZ City Res.

1 Ocak 2018 yılında QD FC Res.

1 Ocak 2019 yılında QD Huanghai

9 Nisan 2021 yılında CD Rongcheng

Yu Xing Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yu Xing şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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