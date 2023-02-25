Yuan Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuan Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuan Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuan Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuan Zhang 8 Aralık 1989 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张远 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuan Zhang Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuan Zhang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Yuan Zhang'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuan Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuan Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuan Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuan Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında GZ R&F

26 Şubat 2016 yılında BJ Renhe

30 Kasım 2016 yılında GZ R&F

1 Ocak 2017 yılında SZ FC

Yuan Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuan Zhang şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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