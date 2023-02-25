Yuan Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuan Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuan Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuan Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuan Zhang 28 Ocak 1997 tarihinde Shangqiu, Henan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张源 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuan Zhang Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 16 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Yuan Zhang'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuan Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuan Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuan Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuan Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Loures

12 Temmuz 2017 yılında TJ Quanjian

26 Şubat 2018 yılında GZ Hengfeng

31 Aralık 2018 yılında TJ Tianhai

16 Temmuz 2020 yılında SZ FC

Yuan Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuan Zhang şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Yuan Zhang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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