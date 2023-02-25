Yuanjie Su kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuanjie Su Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuanjie Su adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuanjie Su Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuanjie Su 14 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 苏缘杰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuanjie Su Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 27 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Yuanjie Su'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuanjie Su Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuanjie Su isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuanjie Su Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuanjie Su futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2015 yılında TJ Songjiang

27 Şubat 2019 yılında TJ Teda

Yuanjie Su Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuanjie Su şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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