Yuanyi Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuanyi Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuanyi Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuanyi Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuanyi Li 28 Ağustos 1993 tarihinde Deyang, Sichuan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李源一 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuanyi Li Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuanyi Li, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 27 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Yuanyi Li'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuanyi Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuanyi Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yuanyi Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuanyi Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2013 yılında Tianjin JMT Res

23 Ağustos 2013 yılında Boavista

25 Temmuz 2014 yılında Leixões

24 Temmuz 2015 yılında GZ Evergrande

25 Temmuz 2015 yılında Leixões

31 Aralık 2015 yılında GZ Evergrande

14 Temmuz 2016 yılında TJ Teda

31 Aralık 2016 yılında GZ Evergrande

16 Şubat 2017 yılında TJ Teda

27 Şubat 2019 yılında SZ FC

Yuanyi Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuanyi Li şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yuanyi Li Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sichuan Ma Mingyu Football School (-2010), Tianjin Teda U17 (2010-2011), Real Sport Clube (2011-2012)

Çin U22 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

Çin U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.