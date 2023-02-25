Yuanyi Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuanyi Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuanyi Li kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuanyi Li ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Yuanyi Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuanyi Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuanyi Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuanyi Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuanyi Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuanyi Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuanyi Li 28 Ağustos 1993 tarihinde Deyang, Sichuan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李源一 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuanyi Li Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuanyi Li, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 27 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Yuanyi Li'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuanyi Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuanyi Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuanyi Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuanyi Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2013 yılında Tianjin JMT Res

23 Ağustos 2013 yılında Boavista

25 Temmuz 2014 yılında Leixões

24 Temmuz 2015 yılında GZ Evergrande

25 Temmuz 2015 yılında Leixões

31 Aralık 2015 yılında GZ Evergrande

14 Temmuz 2016 yılında TJ Teda

31 Aralık 2016 yılında GZ Evergrande

16 Şubat 2017 yılında TJ Teda

27 Şubat 2019 yılında SZ FC

Yuanyi Li kimdir

Yuanyi Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuanyi Li şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sichuan Ma Mingyu Football School (-2010), Tianjin Teda U17 (2010-2011), Real Sport Clube (2011-2012)

Yuanyi Li Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çin U22 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

Çin U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yuanyi Li nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Anwar Memet Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anwar Memet Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anwar Memet Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anwar Memet Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikita Patsko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Patsko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikita Patsko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Patsko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Xinyu Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xinyu Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Xinyu Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xinyu Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anatoliy Makarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anatoliy Makarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anatoliy Makarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anatoliy Makarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi