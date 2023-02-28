Yuba Rayane Yesli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuba Rayane Yesli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuba Rayane Yesli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuba Rayane Yesli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuba Rayane Yesli 12 Ekim 1999 tarihinde Montreal, Québec şehrinde doğmuştur. 2,03 m boyundadır. Kanada,Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da يسلي ريان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuba Rayane Yesli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OBELISQ yapmaktadır. Yuba Rayane Yesli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valour FC futbol takımında oynamaktadır. Valour FC takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yuba Rayane Yesli'nin Valour FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuba Rayane Yesli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuba Rayane Yesli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuba Rayane Yesli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuba Rayane Yesli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2018 yılında Vibonese Altyapı

14 Eylül 2018 yılında Mont. Carabins

1 Ocak 2021 yılında AS Blainville

28 Ocak 2022 yılında Valour FC

Yuba Rayane Yesli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuba Rayane Yesli şuan Valour FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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