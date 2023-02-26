Yuber Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuber Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuber Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuber Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuber Mosquera 31 Ağustos 1984 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya,Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Yuber Antonio Mosquera Perea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuber Mosquera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuber Mosquera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 15 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Yuber Mosquera'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuber Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuber Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuber Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuber Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Dep. Rionegro

1 Ocak 2009 yılında Guaros de Lara

1 Temmuz 2009 yılında Deportivo Lara

1 Ocak 2014 yılında Táchira

15 Şubat 2018 yılında Uni. Católica

Yuber Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuber Mosquera şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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