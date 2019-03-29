Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Ekrem Yüce, Sakarya Ağasar Şalpazarlılar Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Ekrem Yüce, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Korucuk, Ozanlar, Tuzla Mahalleleri ziyaretinde vatandaşlarla buluşan Yüce, Sakarya Ağasar Şalpazarlılar Derneği üyeleriyle de bir araya geldi. Başkan Adayı Yüce'ye AK Parti İl Başkanı Yunus Tever eşlik etti.

"Sakarya'ya güzel hizmetler"

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ziyaretlerde yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızın yaptıklarını biliyoruz. Sakarya'da da güzel hizmetlerde bulunacaktır. Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Son günlerde de kapı kapı dolaşarak çalışmaya devam edeceğiz. Adapazarı'nda Mutlu Işıksu'ya, Büyükşehir'de Ekrem Yüce'ye verilecek her oy Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gidecektir" dedi.

"Hizmet sevdası"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Ekrem Yüce yaptığı açıklamada, "4 aydır Sakarya'yı ilmek ilmek dokuduk. Daha mutlu ve güzel Sakarya için çalışacağız. Talep ve ihtiyaçlara dönük çözümler üreteceğiz. Ülkemizin gelişimini ve büyümesini engellemek isteyenlere gereken cevabı vereceğiz. İnşallah milletimizin desteğiyle Sakarya'dan seçimlerde başarılı olacak, hizmet sevdamızla hareket edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Kaynak: İHA