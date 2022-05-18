Yücel Arzen kimdir, nereli, kaç yaşında? | Yücel Arzen biyografisi

İbo Show'un bu akşamki konukları arasında yer alan ünlü sanatçı Yücel Arzen merak konusu oldu. Biz de haberimizde Yücel Arzen kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte Yücel Arzen biyografisi

YÜCEL ARZEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1970 senesinde Adana'da doğan ünlü sanatçı Yücel Arzen, İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuar bölümünü bitirdi. Ardından aynı üniversitede Türk Halk Müziği Ana Bilim Dalında yüksek lisans çalışmalarında bulundu. Aslen Adanalı olan sanatçı,52 yaşındadır.

Yücel Arzen, İbrahim Sadri ve Onur Akın'ın yanında uzun yıllar bağlama ile piyano çaldı. Aynı zamanda 150'ye yakın şarkı bestesi yaptı. Bu besteler pek çok sanatçı tarafından seslendirildi. Ayrıca çeşitli tiyatro oyunlarının müziklerini yazdı ve yorumladı. Yücel Arzen'in kendi albümleri de bulunuyor.