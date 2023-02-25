Yuchen Pan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuchen Pan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuchen Pan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuchen Pan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuchen Pan 3 Aralık 1992 tarihinde Qingdao şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 潘昱辰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuchen Pan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 13 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Yuchen Pan'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuchen Pan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuchen Pan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuchen Pan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuchen Pan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında QD Jonoon

1 Şubat 2013 yılında SD Tengding

31 Aralık 2013 yılında QD Jonoon

1 Temmuz 2014 yılında Hainiu Res.

1 Temmuz 2015 yılında HLJ Lava Spring

31 Aralık 2015 yılında Hainiu Res.

1 Mart 2016 yılında HLJ Lava Spring

13 Nisan 2022 yılında QD Hainiu

Yuchen Pan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuchen Pan şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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