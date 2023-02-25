Yuchen Zhou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuchen Zhou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuchen Zhou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuchen Zhou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuchen Zhou 12 Ocak 1995 tarihinde Weifang, Shandong şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 周煜辰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuchen Zhou Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuchen Zhou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yuchen Zhou'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuchen Zhou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuchen Zhou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuchen Zhou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuchen Zhou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sacavenense

31 Aralık 2014 yılında SD Taishan Res.

1 Ocak 2015 yılında SD Luneng

24 Şubat 2016 yılında HB CFFC

31 Ocak 2017 yılında SD Luneng

25 Temmuz 2017 yılında R&F

30 Haziran 2018 yılında SD Luneng

3 Eylül 2018 yılında R&F

30 Haziran 2019 yılında SD Luneng

1 Temmuz 2019 yılında R&F

1 Ocak 2021 yılında SD Taishan

16 Mart 2021 yılında GZ City

30 Nisan 2022 yılında GZ City Res.

31 Ağustos 2022 yılında GZ City

Yuchen Zhou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuchen Zhou şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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