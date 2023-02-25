Yucheng Shi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yucheng Shi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yucheng Shi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yucheng Shi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yucheng Shi 9 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 史堉铖 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yucheng Shi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yucheng Shi'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yucheng Shi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yucheng Shi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yucheng Shi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yucheng Shi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında BJ Guoan Res.

1 Nisan 2021 yılında BJ Guoan U21

4 Ağustos 2022 yılında BJ Guoan

Yucheng Shi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yucheng Shi şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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