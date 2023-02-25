Yuda Tian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuda Tian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuda Tian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuda Tian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuda Tian 26 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 田玉达 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuda Tian Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuda Tian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 22 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Yuda Tian'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuda Tian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuda Tian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuda Tian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuda Tian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2019 yılında BJ BSU

31 Aralık 2019 yılında SD Taishan Res.

1 Ağustos 2020 yılında HB Zhuoao

31 Aralık 2020 yılında SD Taishan Res.

12 Nisan 2021 yılında BJ BSU

31 Aralık 2021 yılında SD Taishan Res.

22 Nisan 2022 yılında BJ Guoan

Yuda Tian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuda Tian şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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