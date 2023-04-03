Yudai Fujiwara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yudai Fujiwara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yudai Fujiwara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yudai Fujiwara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yudai Fujiwara 29 Haziran 2002 tarihinde Hirosaki, Aomori şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 藤原 優大 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yudai Fujiwara Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Yudai Fujiwara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yudai Fujiwara'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yudai Fujiwara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yudai Fujiwara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yudai Fujiwara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yudai Fujiwara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Urawa Reds

1 Temmuz 2021 yılında SC Sagamihara

31 Ocak 2023 yılında Urawa Reds

1 Şubat 2023 yılında Machida Zelvia

31 Ocak 2024 yılında Urawa Reds

Yudai Fujiwara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yudai Fujiwara şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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