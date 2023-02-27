Yudai Kimura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yudai Kimura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yudai Kimura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yudai Kimura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yudai Kimura 28 Şubat 2001 tarihinde Sakai, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 木村 勇大 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yudai Kimura Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Yudai Kimura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yudai Kimura'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Yudai Kimura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yudai Kimura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yudai Kimura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yudai Kimura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Kwansei Gakuin

28 Eylül 2021 yılında Kyoto Sanga

31 Ocak 2022 yılında Kwansei Gakuin

3 Şubat 2022 yılında Kyoto Sanga

31 Ocak 2023 yılında Kwansei Gakuin

1 Şubat 2023 yılında Kyoto Sanga

Yudai Kimura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yudai Kimura şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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