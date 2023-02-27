Yudai Tanaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yudai Tanaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yudai Tanaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yudai Tanaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yudai Tanaka 17 Kasım 1995 tarihinde Natori, Miyagi şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 田中 雄大 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yudai Tanaka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Yudai Tanaka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yudai Tanaka'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Yudai Tanaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yudai Tanaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yudai Tanaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yudai Tanaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2014 yılında Toin Univ.

1 Şubat 2018 yılında SC Sagamihara

4 Ocak 2020 yılında Blaublitz Akita

9 Ocak 2023 yılında Sanf. Hiroshima

Yudai Tanaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yudai Tanaka şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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