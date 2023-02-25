Yudong Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yudong Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yudong Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yudong Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yudong Zhang 9 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张煜东 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yudong Zhang Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yudong Zhang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 17 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Yudong Zhang'nin Kunshan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yudong Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yudong Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yudong Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yudong Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında NC Bayi Hengyuan

17 Ekim 2013 yılında SH Shenxin Res.

1 Ocak 2014 yılında SH Shenxin

17 Haziran 2019 yılında KS FC

Yudong Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yudong Zhang şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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