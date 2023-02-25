Yue Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yue Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yue Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yue Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yue Liu 14 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘越 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yue Liu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 16 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Yue Liu'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yue Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yue Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yue Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yue Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında SX K.Yuejia Res

1 Ocak 2016 yılında ZJ Yiteng

5 Şubat 2018 yılında TJ Quanjian

28 Şubat 2019 yılında IM Zhongyou

31 Aralık 2019 yılında TJ Tianhai

16 Temmuz 2020 yılında SZ FC

8 Nisan 2021 yılında WH Three Towns

31 Aralık 2021 yılında SZ FC

Yue Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yue Liu şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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