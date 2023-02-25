Yue Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yue Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yue Song adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yue Song Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yue Song 20 Kasım 1991 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 宋岳 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yue Song Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SZSF Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Yue Song'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yue Song Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yue Song isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yue Song Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yue Song futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında NJ Shaye

8 Şubat 2018 yılında NT Zhiyun

27 Temmuz 2020 yılında TJ Jinmen Tiger

Yue Song Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yue Song şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.