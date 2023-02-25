Yue Xu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yue Xu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yue Xu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yue Xu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yue Xu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yue Xu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yue Xu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yue Xu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yue Xu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yue Xu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yue Xu 10 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 徐越 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yue Xu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Yue Xu'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yue Xu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yue Xu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Yue Xu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yue Xu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Haziran 2018 yılında SH Shenhua U19

27 Şubat 2019 yılında SH Shenxin

31 Aralık 2019 yılında SH Shenhua U19

16 Temmuz 2020 yılında SZ FC Res.

7 Eylül 2020 yılında JX Beidam. Res.

31 Aralık 2020 yılında SZ FC Res.

8 Nisan 2021 yılında WH Three Towns

31 Aralık 2021 yılında SZ FC Res.

1 Şubat 2022 yılında SZ FC

Yue Xu kimdir

Yue Xu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yue Xu şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Yue Xu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çin takımında 13 numaralı formasıyla 20 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Yue Xu nereli

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