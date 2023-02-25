Yue Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yue Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yue Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yue Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yue Zhang 16 Kasım 1999 tarihinde Taizhou, Zhejiang şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张越 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yue Zhang Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yue Zhang, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 30 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Yue Zhang'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yue Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yue Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yue Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yue Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Renhe Reserve

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Sindjelic Bg

31 Ağustos 2018 yılında FK Bezanija

31 Aralık 2018 yılında Sindjelic Bg

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında CZ M. Lions U21

30 Nisan 2022 yılında CZ Mighty Lions

Yue Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yue Zhang şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.