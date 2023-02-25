Yue Zhu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yue Zhu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yue Zhu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yue Zhu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yue Zhu 4 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 朱越 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yue Zhu Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 24 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Yue Zhu'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yue Zhu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yue Zhu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yue Zhu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yue Zhu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2020 yılında SH Shenhua

Yue Zhu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yue Zhu şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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