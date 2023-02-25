Yuefeng Bai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuefeng Bai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuefeng Bai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuefeng Bai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuefeng Bai 28 Mart 1987 tarihinde Yanbian, Jilin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 白岳峰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuefeng Bai Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuefeng Bai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 12 Şubat 2009 tarihinde katılmıştır. Yuefeng Bai'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuefeng Bai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuefeng Bai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuefeng Bai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuefeng Bai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2009 yılında TJ Teda

Yuefeng Bai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuefeng Bai şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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