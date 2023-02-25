Yuefeng Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuefeng Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuefeng Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuefeng Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuefeng Li 30 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李岳峰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuefeng Li Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 11 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Yuefeng Li'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuefeng Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuefeng Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuefeng Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuefeng Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Evergrande FS

1 Mayıs 2021 yılında GX Huaqiangu

1 Temmuz 2021 yılında GuaZ FC Res.

11 Nisan 2022 yılında TJ Jinmen Tiger

Yuefeng Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuefeng Li şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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