Yuelei Cheng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuelei Cheng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuelei Cheng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuelei Cheng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuelei Cheng 28 Ekim 1987 tarihinde Peking şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 程月磊 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuelei Cheng Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jingjing Zhou yapmaktadır. Yuelei Cheng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 1 Ocak 2012 tarihinde katılmıştır. Yuelei Cheng'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuelei Cheng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuelei Cheng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuelei Cheng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuelei Cheng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında GZ R&F

Yuelei Cheng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuelei Cheng şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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