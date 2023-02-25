Yuezheng Du kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuezheng Du Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuezheng Du adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuezheng Du Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuezheng Du 14 Eylül 2005 tarihinde Datong, Shanxi şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 杜月徵 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuezheng Du Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 1 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Yuezheng Du'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Yuezheng Du Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuezheng Du isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuezheng Du Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuezheng Du futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2021 yılında SZ FC U19

1 Mayıs 2022 yılında SZ FC

Yuezheng Du Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuezheng Du şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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