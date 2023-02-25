Yuezheng Zhao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuezheng Zhao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuezheng Zhao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuezheng Zhao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuezheng Zhao 2 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 赵越政 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuezheng Zhao Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına - tarihinde katılmıştır. Yuezheng Zhao'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuezheng Zhao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuezheng Zhao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuezheng Zhao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuezheng Zhao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuezheng Zhao şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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