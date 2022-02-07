Yuf Borusu ne demek, TDK'ya göre Yuf Borusu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yuf borusu ne demek? Yuf borusu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yuf borusu kelimesi. Peki yuf borusu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yuf borusu nedir, yuf borusu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YUF BORUSU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yuf borusu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yuf borusu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Boynuzdan yapılan bir boru türü, nefir

- Kınama, üzüntü ve nefret



YUF BORUSU CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yürü bakkallar paşası yürü, yuf borusu seni bekliyor.



YUF BORUSU KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- yuf borusu çalmak

