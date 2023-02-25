Yufan Wu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yufan Wu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yufan Wu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yufan Wu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yufan Wu 3 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 吴宇帆 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yufan Wu Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 22 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Yufan Wu'nin Kunshan FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Yufan Wu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yufan Wu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yufan Wu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yufan Wu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2017 yılında QD Jonoon

9 Mart 2018 yılında SZ Dongwu

22 Temmuz 2020 yılında KS FC

Yufan Wu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yufan Wu şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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