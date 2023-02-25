Yufeng Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yufeng Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yufeng Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yufeng Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yufeng Zhang 5 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张宇峰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yufeng Zhang Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yufeng Zhang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 9 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Yufeng Zhang'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yufeng Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yufeng Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yufeng Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yufeng Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2016 yılında BJ Renhe

9 Nisan 2021 yılında CC Yatai

Yufeng Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yufeng Zhang şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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