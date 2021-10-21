Yufka Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Yufka Ustası Maaşları, Yufka Ustası İş İlanları

Yufka Ustası görev tanımı nedir, Yufka Ustası ne iş yapar, Yufka Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yufka Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yufka Ustası Tanımı;

CNC torna operatörü ya da CNC tezgah operatörü gibi farklı tabirler ile isimlendirilen bu iş kolu CNC makineleri kullanarak işlenen malzemelerin delme, frezeleme, taşlama, talaş kaldırma, büküm gibi işlemlerini yerine getiren kişiye verilen isimdir.

Yufka Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Yufka Ustası Maaşları

Yufka Ustası maaşı ortalama aylık 4.800 - TL’dir. En düşük Yufka Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yufka Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Yufka Ustası İş İlanları İçin Tıklayın

Yufka Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Yufka Ustası Ne İş Yapar?

Öncelikle belirtmeliyiz ki her CNC operatörü aynı işi yapmaz, çünkü CNC makinelerinde bir çok farklı malzeme ve plaka işlenmektedir. İşlenen her malzemenin kendi uzmanlık alanı vardır ve CNC operatörleri de bu uzmanlık alanına göre işe alınırlar.

CNC tezgah operatörü olarak da bilinen bu kişiler önceden oluşturulmuş programları kullanarak belirli parametreler doğrultusunda işlenecek malzemenin;

Ne kadar zamanda,

Hangi boyutta,

Hangi şekilde,

ve Hangi kalınlıkta

Olacağına karar veren kişidir. Bu işlemlerin hepsi elektronik ortamda kullanılan programlama dili ile yapılır ve CNC tezgahlarında hızlı bir şekilde seri üretim sağlanır.

Yufka Ustası Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları ve Operatörleri( 7223 'den devam)

Yufka Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Yufka Ustası mesleğinin meslek kodu 7512.02 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Yufka Ustası maaşlarına ek sizlerde Yufka Ustası mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?