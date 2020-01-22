Yufkada Tavuklu Pilav nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Yufkada Tavuklu Pilav

YUFKADA TAVUKLU PİLAV

Kavurması için:

300 gr tavuk eti (küçük parçalar halinde doğranmış)

1 adet orta boy soğan

1 diş sarımsak

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet defneyaprağı

2 su bardağı su

Tuz, karabiber

Pilavı için:

2 su bardağı pirinç

1,5 su bardağı karışık garnitür (patates, havuç, bezelye)

2 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı Tereyağı

Tuz

Kaplaması için:

2 adet yufka

1 yumurtanın sarısı

Çörekotu

2-3 yemek kaşığı Tereyağı

YAPILIŞI:

Soğanı ve sarımsağı yemeklik doğrayın.

Orta boy bir tencereye zeytinyağını alın, üzerine etleri ilave ederek suyunu salıp çekinceye kadar soteleyin.

Suyunu çeken tavukları soğan ve sarımsak ilave edere 1-2 dakika daha soteleyin.

Defne yaprağı ve 2 su bardağı sıcak suyu ekleyerek karıştırın.

Orta ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin.

Pişen tavukları ocaktan alın.

2 yemek kaşığı tereyağı tencereye alın ve eritin.

Üzerine süzdüğünüz pirinçleri ilave ederek pirinçler şeffaf bir renk alıncaya kadar kavurun.

Garnitürü, et suyu ve suyu ilave ederek karıştırın.

Tencerenin kapağını kapatın orta ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin.

Ocaktan alıp demlenmeye bırakın.

Yufkayı tezgaha serin.

Üzerine bir fırça yardımıyla erittiğiniz tereyağı sürü ve ikinci yufkayı üzerine serin.

Yufkaları 4 eşit parçaya bölün.

İlk parçayı bir çorba kasesin yayın ve uçlarını dışarıda bırakın.

Pilav ve tavuğu karıştırın, yufkanın üzerine kaşık yardımıyla kaseyi dolduruncaya kadar koyun.

Yufkanın uçlarına biraz yumurta sürün ve sıkıca pilavın üzerine kapatın.

Hazırladığınız yufkalı pilavı yağladığınız fırın tepsisine alın, kalan 3 yufkaya da aynı işlemi uygulayın.

Son olarak üzerine biraz yumurta sarısı sürün, çörek otu serpin ve 180 derece önceden ısıttığınız fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Sıcak servis yapın.