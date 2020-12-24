Yufkayı burnuyla silmişti! O fenomen yapılan eleştirilere sert çıktı
Sosyal medya hesabından yaptığı yemek paylaşımıyla takipçilerinden olumsuz eleştiriler alan Instagram fenomeni ve moda stilisti olan Ebru Sever Türk, paylaştığı videolar ile ilgili yorumlara tepkisini dile getirdi. Yapmış olduğu yardımlara atıfta bulunarak "Bunları niye haber yapmadınız?" serzenişinde bulundu.
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24 Aralık 2020 Perşembe 14:23
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