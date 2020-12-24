  1. WEB TV
  2. MAGAZİN
  3. Yufkayı burnuyla silmişti! O fenomen yapılan eleştirilere sert çıktı

Yufkayı burnuyla silmişti! O fenomen yapılan eleştirilere sert çıktı

Sosyal medya hesabından yaptığı yemek paylaşımıyla takipçilerinden olumsuz eleştiriler alan Instagram fenomeni ve moda stilisti olan Ebru Sever Türk, paylaştığı videolar ile ilgili yorumlara tepkisini dile getirdi. Yapmış olduğu yardımlara atıfta bulunarak "Bunları niye haber yapmadınız?" serzenişinde bulundu.

Merve Boluğur youtuberlığa soyundu! İlk videosu sosyal medyada çok konuşulduMerve Boluğur youtuberlığa soyundu! İlk videosu sosyal medyada çok konuşuldu

Kelime Oyunu'nda hiç harf almadan birinci olan yarışmacı sunucunun engeliyle karşılaştı!Kelime Oyunu'nda hiç harf almadan birinci olan yarışmacı sunucunun engeliyle karşılaştı!

Ünlü fenomen yufkayla burnunu sildi! Görüntüleri mide bulandırdıÜnlü fenomen yufkayla burnunu sildi! Görüntüleri mide bulandırdı

Masumlar Apartmanı'nda Safiye'den büyük hamle! Annesinin hayalini susturduMasumlar Apartmanı'nda Safiye'den büyük hamle! Annesinin hayalini susturdu

 

24 Aralık 2020 Perşembe 14:23
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Merve Boluğur youtuberlığa soyundu! İlk videosu sosyal medyada çok konuşuldu
Merve Boluğur youtuberlığa soyundu! İlk videosu sosyal medyada çok konuşuldu
Kelime Oyunu'nda hiç harf almadan birinci olan yarışmacı sunucunun engeliyle karşılaştı!
Kelime Oyunu'nda hiç harf almadan birinci olan yarışmacı sunucunun engeliyle karşılaştı!
Ünlü fenomen yufkayla burnunu sildi! Görüntüleri mide bulandırdı
Ünlü fenomen yufkayla burnunu sildi! Görüntüleri mide bulandırdı
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'den büyük hamle! Annesinin hayalini susturdu
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'den büyük hamle! Annesinin hayalini susturdu
Bahar Candan'ın beyaz taytıyla banyoda yaptığı dansa tepki yağdı!
Bahar Candan'ın beyaz taytıyla banyoda yaptığı dansa tepki yağdı!
İbo Show 7. Bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show bu hafta kahkahaya doyacak
İbo Show 7. Bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show bu hafta kahkahaya doyacak
Atakan Çelik ve Ecem Sena Bayır'ın düeti sosyal medyada büyük ses getirdi!
Atakan Çelik ve Ecem Sena Bayır'ın düeti sosyal medyada büyük ses getirdi!
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'dan tehdit mesajı: ''O mezara seni sokarım!''
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'dan tehdit mesajı: ''O mezara seni sokarım!''
Duru Önver'den iki kişiyle seks yapan takipçisine olay yorum: ''Umarım yakışıklı olandandır''
Duru Önver'den iki kişiyle seks yapan takipçisine olay yorum: ''Umarım yakışıklı olandandır''
Edis ve Aybüke Albere'den kalçaya şaplak videosu sosyal medyayı salladı!
Edis ve Aybüke Albere'den kalçaya şaplak videosu sosyal medyayı salladı!