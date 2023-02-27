Yugo Masukake kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yugo Masukake Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yugo Masukake adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yugo Masukake Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yugo Masukake 24 Ağustos 2003 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 升掛 友護 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yugo Masukake Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yugo Masukake, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Yugo Masukake'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Yugo Masukake Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yugo Masukake isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yugo Masukake Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yugo Masukake futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Kashiwa Reysol

Yugo Masukake Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yugo Masukake şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Yugo Masukake Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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