Yugo Tatsuta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yugo Tatsuta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yugo Tatsuta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yugo Tatsuta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yugo Tatsuta 21 Haziran 1998 tarihinde Shizuoka, Shizuoka şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 立田 悠悟 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yugo Tatsuta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Yugo Tatsuta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yugo Tatsuta'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Yugo Tatsuta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yugo Tatsuta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yugo Tatsuta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yugo Tatsuta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Shimizu S-Pulse

9 Ocak 2023 yılında Kashiwa Reysol

Yugo Tatsuta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yugo Tatsuta şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Yugo Tatsuta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya takımında 22 numaralı formasıyla 21 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 20 numaralı formasıyla 10 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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