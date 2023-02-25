Yuhang Wu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuhang Wu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuhang Wu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuhang Wu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuhang Wu 16 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 吴宇航 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuhang Wu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 30 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Yuhang Wu'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuhang Wu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuhang Wu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuhang Wu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuhang Wu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Nisan 2022 yılında ZJ FC

Yuhang Wu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuhang Wu şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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