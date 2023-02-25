Yuhao Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuhao Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuhao Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuhao Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuhao Liu 14 Mayıs 1994 tarihinde Peking şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘宇豪 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuhao Liu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JC SPORTS yapmaktadır. Yuhao Liu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yuhao Liu'nin Kunshan FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuhao Liu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/liuyuhao9/

Yuhao Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuhao Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuhao Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuhao Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2014 yılında VF Rosário

30 Haziran 2014 yılında Mafra

1 Eylül 2015 yılında Loures

10 Şubat 2016 yılında Eléctrico

5 Ağustos 2016 yılında Tourizense

1 Şubat 2017 yılında Cova Piedade

11 Temmuz 2018 yılında Stumbras

8 Ağustos 2018 yılında Cova Piedade

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

29 Temmuz 2021 yılında KS FC

Yuhao Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuhao Liu şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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