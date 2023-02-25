Yuhao Zhao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuhao Zhao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuhao Zhao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuhao Zhao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuhao Zhao 7 Nisan 1993 tarihinde Kunming şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 赵宇豪 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuhao Zhao Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuhao Zhao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 29 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Yuhao Zhao'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuhao Zhao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuhao Zhao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuhao Zhao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuhao Zhao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Wenzhou

31 Aralık 2011 yılında ZJ FC Res.

1 Ocak 2013 yılında HZ Greentown

12 Ocak 2017 yılında HB CFFC

8 Nisan 2021 yılında HN S. Longmen

31 Aralık 2021 yılında HB FC

29 Nisan 2022 yılında HN S. Longmen

Yuhao Zhao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuhao Zhao şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yuhao Zhao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hangzhou Greentown

Çin U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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