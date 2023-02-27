Yuhi Murakami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuhi Murakami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuhi Murakami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuhi Murakami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuhi Murakami 19 Aralık 2000 tarihinde ---, Hokkaido şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 村上 悠緋 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuhi Murakami Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yuhi Murakami'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Yuhi Murakami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuhi Murakami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuhi Murakami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuhi Murakami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Kanto G. Univ.

27 Temmuz 2021 yılında Yokohama F. M.

31 Ocak 2022 yılında Kanto G. Univ.

5 Temmuz 2022 yılında Yokohama F. M.

31 Ocak 2023 yılında Kanto G. Univ.

1 Şubat 2023 yılında Yokohama F. M.

Yuhi Murakami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuhi Murakami şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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