Yuichi Hirano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuichi Hirano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuichi Hirano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuichi Hirano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuichi Hirano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuichi Hirano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuichi Hirano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuichi Hirano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuichi Hirano 11 Mart 1996 tarihinde Shibuya, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 平野 佑一 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuichi Hirano Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shuma PTE LTD yapmaktadır. Yuichi Hirano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 6 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Yuichi Hirano'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuichi Hiranoboyu ve yaşı kaç

Yuichi Hirano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuichi Hirano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuichi Hirano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuichi Hirano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2014 yılında Kokushikan Univ

1 Şubat 2018 yılında Mito HollyHock

6 Ağustos 2021 yılında Urawa Reds

Yuichi Hirano kimdir

Yuichi Hirano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuichi Hirano şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kinder SC Yoshimitsu, Tokyo Verdy Yth, Kokugakuin University Kugayama HS, Kokushikan University

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yuichi Hirano nereli

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