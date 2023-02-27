Yuichi Maruyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuichi Maruyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuichi Maruyama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuichi Maruyama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuichi Maruyama 16 Haziran 1989 tarihinde Setagaya, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 丸山 祐市 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuichi Maruyama Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Imagent Inc. yapmaktadır. Yuichi Maruyama, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 16 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Yuichi Maruyama'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuichi Maruyama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuichi Maruyama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yuichi Maruyama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuichi Maruyama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2008 yılında Meiji Uni

1 Şubat 2012 yılında FC Tokyo

1 Şubat 2014 yılında Shonan Bellmare

31 Ocak 2015 yılında FC Tokyo

16 Temmuz 2018 yılında Nagoya Grampus

Yuichi Maruyama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuichi Maruyama şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Yuichi Maruyama Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya takımında 2 numaralı formasıyla 11 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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