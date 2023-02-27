Yuji Hoshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuji Hoshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuji Hoshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuji Hoshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuji Hoshi 27 Temmuz 1992 tarihinde ---, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 星 雄次 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuji Hoshi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuji Hoshi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Yuji Hoshi'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuji Hoshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuji Hoshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuji Hoshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuji Hoshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2011 yılında Hosei Univ.

1 Şubat 2015 yılında Fukushima Utd.

1 Şubat 2016 yılında Reno. Yamaguchi

6 Ocak 2018 yılında Oita Trinita

9 Ocak 2021 yılında Albirex Niigata

Yuji Hoshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuji Hoshi şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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