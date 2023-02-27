Yuji Ono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuji Ono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuji Ono adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuji Ono Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuji Ono 22 Aralık 1992 tarihinde Yokosuka, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小野 裕二 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuji Ono Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yu Matoji yapmaktadır. Yuji Ono, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yuji Ono'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuji Ono Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuji Ono isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yuji Ono Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuji Ono futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Yokohama F. M.

20 Ocak 2013 yılında Standard Liège

1 Temmuz 2015 yılında VV St. Truiden

22 Ocak 2017 yılında Sagan Tosu

6 Ocak 2020 yılında Gamba Osaka

9 Ocak 2022 yılında Sagan Tosu

Yuji Ono Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuji Ono şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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