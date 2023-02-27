Yuji Rokutan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuji Rokutan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuji Rokutan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuji Rokutan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuji Rokutan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuji Rokutan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuji Rokutan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuji Rokutan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuji Rokutan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuji Rokutan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuji Rokutan 10 Nisan 1987 tarihinde Kirishima, Kagoshima şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 六反 勇治 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuji Rokutan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuji Rokutan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Yuji Rokutan'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuji Rokutan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuji Rokutan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yuji Rokutan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuji Rokutan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2006 yılında Avispa Fukuoka

1 Şubat 2012 yılında Yokohama F. M.

7 Ocak 2015 yılında Vegalta Sendai

6 Ocak 2017 yılında Shimizu S-Pulse

1 Şubat 2020 yılında Yokohama FC

31 Ocak 2021 yılında Shimizu S-Pulse

1 Şubat 2021 yılında Yokohama FC

Yuji Rokutan kimdir

Yuji Rokutan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuji Rokutan şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Spider Kajiki, Diamant FC Kagoshima, Kumamoto Kokufu HS

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yuji Rokutan nereli

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