Yujie Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yujie Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yujie Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yujie Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yujie Zhang 18 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张昱杰 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yujie Zhang Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 26 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Yujie Zhang'nin Kunshan FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yujie Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yujie Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yujie Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yujie Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Nisan 2021 yılında HB Istar

31 Aralık 2021 yılında GuaZ FC Res.

26 Nisan 2022 yılında KS FC

28 Ağustos 2022 yılında HLJ Ice City

31 Aralık 2022 yılında KS FC

Yujie Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yujie Zhang şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.