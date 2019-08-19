Yukarı Hereke’ye yeni mezarlık

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Faruk Denli ile birlikte Yukarı Hereke'de yapımına başlanan yeni mezarlık alanında incelemelerde bulundu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yukarı Hereke'de mevcut mezarlığın hemen yan tarafından yapımına başlanan yeni mezarlık alanında incelemelerde bulundu. Başkan Şener Söğüt'e inceleme sırasında Başkan Yardımcısı Faruk Denli de eşlik etti. İlimtepe bölgesinin ardından Yukarı Hereke bölgesinde de yeni bir mezarlık alanı oluşturduklarını belirten Başkan Şener Söğüt, yapılacak yeni mezarlığın bölgenin ihtiyaçlarına cevap vereceğini belirtti. Başkan Söğüt ve Başkan Yardımcısı Denli, mevcut mezarlık içerisinde de incelemelerde bulundu, yapılması planlanan düzenlemeler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA