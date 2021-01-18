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Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Atakaş Hatayspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 19. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Atakaş Hatayspor ile 17.01.2021 13:30'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Yukatel Denizlispor - Atakaş Hatayspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor maç sonucu:

YUKATEL DENİZLİSPOR ATAKAŞ HATAYSPOR
Yukatel Denizlispor Atakaş Hatayspor
0 2

Yukatel Denizlispor Atakaş Hatayspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.01.2021 13:30

Yukatel Denizlispor Atakaş Hatayspor Maçının Hakemleri

Koray Gençerler(hakem), Bilal Gölen(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Salih Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Serkan Tokat(var), Erkan Engin(avar)

YUKATEL DENİZLİSPORYukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 3. Muhammet Özkal, 76. Özer Özdemir, 9. Hadı Sacko, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 11. Murıs Mesanovıc, 20. Recep Niyaz, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

1. Hüseyin Altıntaş, 19. Cenk Gönen, 77. Emirhan Kaşcıoğlu, 23. Sakıb Aytaç, 65. Mert Sarıkuş, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Sorumlu

Yalçın Koşukavak

Goller

Muhammet Özkal,48.dk (k)

Kartlar

Sarı Kart Sakıb Aytaç 90+1.dk, Sarı Kart Hadı Sacko 75.dk

Oyundan Çıkanlar

Özer Özdemir 78.dk, Matthıeu Cangnı Dossevı 88.dk

Oyuna Girenler

Sakıb Aytaç 78.dk, Mert Sarıkuş 88.dk

ATAKAŞ HATAYSPORAtakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

34. Akın Alkan, 6. Jean Claude Bıllong, 14. Pablo Renan Dos Santos, 90. Strahıl Venkov Popov, 16. Mesut Çaytemel, 8. Aabıd Rayane, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 28. Adama Traore, 9. Aaron Salem Boupendza, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

33. Yavuz Buğra Boyar, 4. Soner Örnek, 3. Alexandros Katranıs, 18. Mert Altınöz, 5. Isaac Sackey, 19. Muhammed Mert, 23. Abdurrahman Canlı, 10. Selim Ilgaz, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 2. Burak Can Çamoğlu

Teknik Sorumlu

Goller

Mame Bıram Dıouf,78.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro 36.dk, Çift Sarı Kart Jean Claude Bıllong 83.dk

Oyundan Çıkanlar

Mesut Çaytemel 90+5.dk, Adama Traore 74.dk, Babajıde Davıd Akıntole 90+5.dk

Oyuna Girenler

Alexandros Katranıs 90+5.dk, Isaac Sackey 74.dk, Selim Ilgaz 90+5.dk

Süper Lig 19. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş18122441213820
2Fenerbahçe17112435213514
3Gaziantep FK1897233203413
4Galatasaray18103534163318
5Hatayspor189452722315
6Alanyaspor1893629163013
7Fatih Karagümrük187653024276
8Trabzonspor18765202127-1
9Antalyaspor19676202625-6
10Yeni Malatyaspor186662524241
11Sivasspor18585202223-2
12Başakşehir FK18657252923-4
13Konyaspor186482624222
14Göztepe185762422222
15Kasımpaşa17647202722-7
16Çaykur Rizespor18567233421-11
17Gençlerbirliği18549193419-15
18Kayserispor184410122316-11
19MKE Ankaragücü174310202715-7
20Denizlispor183510173014-13
21BB Erzurumspor183411163313-17

Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları

15.01.2021Gençlerbirliği1-3Fatih Karagümrük
16.01.2021Başakşehir FK1-1Sivasspor
16.01.2021Konyaspor2-3Göztepe
16.01.2021Gaziantep FK2-1Kayserispor
16.01.2021Antalyaspor1-1Trabzonspor
17.01.2021Yeni Malatyaspor4-1Çaykur Rizespor
17.01.2021Beşiktaş2-0Galatasaray
17.01.2021Denizlispor0-2Hatayspor
18.01.2021Kasımpaşa BB Erzurumspor
18.01.2021Fenerbahçe MKE Ankaragücü
Onur Çelik
Spor Editörü
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