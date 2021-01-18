Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Atakaş Hatayspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 19. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Atakaş Hatayspor ile 17.01.2021 13:30'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor maç sonucu:
|Yukatel Denizlispor
|Atakaş Hatayspor
|0
|2
Yukatel Denizlispor Atakaş Hatayspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Denizli Atatürk Stadı - Denizli
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.01.2021 13:30
Yukatel Denizlispor Atakaş Hatayspor Maçının Hakemleri
Koray Gençerler(hakem), Bilal Gölen(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Salih Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Serkan Tokat(var), Erkan Engin(avar)
Yukatel Denizlispor
Yukatel Denizlispor İlk 11
29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 3. Muhammet Özkal, 76. Özer Özdemir, 9. Hadı Sacko, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 11. Murıs Mesanovıc, 20. Recep Niyaz, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 91. Fabıano Leısmann
Yedekler
1. Hüseyin Altıntaş, 19. Cenk Gönen, 77. Emirhan Kaşcıoğlu, 23. Sakıb Aytaç, 65. Mert Sarıkuş, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu
Teknik Sorumlu
Yalçın Koşukavak
Goller
Muhammet Özkal,48.dk (k)
Kartlar
Sarı Kart Sakıb Aytaç 90+1.dk, Sarı Kart Hadı Sacko 75.dk
Oyundan Çıkanlar
Özer Özdemir 78.dk, Matthıeu Cangnı Dossevı 88.dk
Oyuna Girenler
Sakıb Aytaç 78.dk, Mert Sarıkuş 88.dk
Atakaş Hatayspor İlk 11
34. Akın Alkan, 6. Jean Claude Bıllong, 14. Pablo Renan Dos Santos, 90. Strahıl Venkov Popov, 16. Mesut Çaytemel, 8. Aabıd Rayane, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 28. Adama Traore, 9. Aaron Salem Boupendza, 92. Mame Bıram Dıouf
Yedekler
33. Yavuz Buğra Boyar, 4. Soner Örnek, 3. Alexandros Katranıs, 18. Mert Altınöz, 5. Isaac Sackey, 19. Muhammed Mert, 23. Abdurrahman Canlı, 10. Selim Ilgaz, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 2. Burak Can Çamoğlu
Teknik Sorumlu
Goller
Mame Bıram Dıouf,78.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro 36.dk, Çift Sarı Kart Jean Claude Bıllong 83.dk
Oyundan Çıkanlar
Mesut Çaytemel 90+5.dk, Adama Traore 74.dk, Babajıde Davıd Akıntole 90+5.dk
Oyuna Girenler
Alexandros Katranıs 90+5.dk, Isaac Sackey 74.dk, Selim Ilgaz 90+5.dk
Süper Lig 19. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|18
|12
|2
|4
|41
|21
|38
|20
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|2
|4
|35
|21
|35
|14
|3
|Gaziantep FK
|18
|9
|7
|2
|33
|20
|34
|13
|4
|Galatasaray
|18
|10
|3
|5
|34
|16
|33
|18
|5
|Hatayspor
|18
|9
|4
|5
|27
|22
|31
|5
|6
|Alanyaspor
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|30
|13
|7
|Fatih Karagümrük
|18
|7
|6
|5
|30
|24
|27
|6
|8
|Trabzonspor
|18
|7
|6
|5
|20
|21
|27
|-1
|9
|Antalyaspor
|19
|6
|7
|6
|20
|26
|25
|-6
|10
|Yeni Malatyaspor
|18
|6
|6
|6
|25
|24
|24
|1
|11
|Sivasspor
|18
|5
|8
|5
|20
|22
|23
|-2
|12
|Başakşehir FK
|18
|6
|5
|7
|25
|29
|23
|-4
|13
|Konyaspor
|18
|6
|4
|8
|26
|24
|22
|2
|14
|Göztepe
|18
|5
|7
|6
|24
|22
|22
|2
|15
|Kasımpaşa
|17
|6
|4
|7
|20
|27
|22
|-7
|16
|Çaykur Rizespor
|18
|5
|6
|7
|23
|34
|21
|-11
|17
|Gençlerbirliği
|18
|5
|4
|9
|19
|34
|19
|-15
|18
|Kayserispor
|18
|4
|4
|10
|12
|23
|16
|-11
|19
|MKE Ankaragücü
|17
|4
|3
|10
|20
|27
|15
|-7
|20
|Denizlispor
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|14
|-13
|21
|BB Erzurumspor
|18
|3
|4
|11
|16
|33
|13
|-17
Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları
|15.01.2021
|Gençlerbirliği
|1-3
|Fatih Karagümrük
|16.01.2021
|Başakşehir FK
|1-1
|Sivasspor
|16.01.2021
|Konyaspor
|2-3
|Göztepe
|16.01.2021
|Gaziantep FK
|2-1
|Kayserispor
|16.01.2021
|Antalyaspor
|1-1
|Trabzonspor
|17.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|4-1
|Çaykur Rizespor
|17.01.2021
|Beşiktaş
|2-0
|Galatasaray
|17.01.2021
|Denizlispor
|0-2
|Hatayspor
|18.01.2021
|Kasımpaşa
|BB Erzurumspor
|18.01.2021
|Fenerbahçe
|MKE Ankaragücü