Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Atakaş Hatayspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 19. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Atakaş Hatayspor ile 17.01.2021 13:30'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor Maç Sonucu Ne Oldu? Yukatel Denizlispor - Atakaş Hatayspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor maç sonucu: Yukatel Denizlispor Atakaş Hatayspor 0 2 Yukatel Denizlispor Atakaş Hatayspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.01.2021 13:30

Yukatel Denizlispor Atakaş Hatayspor Maçının Hakemleri

Koray Gençerler(hakem), Bilal Gölen(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Salih Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Serkan Tokat(var), Erkan Engin(avar)

Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 3. Muhammet Özkal, 76. Özer Özdemir, 9. Hadı Sacko, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 11. Murıs Mesanovıc, 20. Recep Niyaz, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

1. Hüseyin Altıntaş, 19. Cenk Gönen, 77. Emirhan Kaşcıoğlu, 23. Sakıb Aytaç, 65. Mert Sarıkuş, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Sorumlu

Yalçın Koşukavak

Goller

Muhammet Özkal,48.dk (k)

Kartlar

Sarı Kart Sakıb Aytaç 90+1.dk, Sarı Kart Hadı Sacko 75.dk

Oyundan Çıkanlar

Özer Özdemir 78.dk, Matthıeu Cangnı Dossevı 88.dk

Oyuna Girenler

Sakıb Aytaç 78.dk, Mert Sarıkuş 88.dk

Atakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

34. Akın Alkan, 6. Jean Claude Bıllong, 14. Pablo Renan Dos Santos, 90. Strahıl Venkov Popov, 16. Mesut Çaytemel, 8. Aabıd Rayane, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 28. Adama Traore, 9. Aaron Salem Boupendza, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

33. Yavuz Buğra Boyar, 4. Soner Örnek, 3. Alexandros Katranıs, 18. Mert Altınöz, 5. Isaac Sackey, 19. Muhammed Mert, 23. Abdurrahman Canlı, 10. Selim Ilgaz, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 2. Burak Can Çamoğlu

Teknik Sorumlu

Goller

Mame Bıram Dıouf,78.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro 36.dk, Çift Sarı Kart Jean Claude Bıllong 83.dk

Oyundan Çıkanlar

Mesut Çaytemel 90+5.dk, Adama Traore 74.dk, Babajıde Davıd Akıntole 90+5.dk

Oyuna Girenler

Alexandros Katranıs 90+5.dk, Isaac Sackey 74.dk, Selim Ilgaz 90+5.dk

Süper Lig 19. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 18 12 2 4 41 21 38 20 2 Fenerbahçe 17 11 2 4 35 21 35 14 3 Gaziantep FK 18 9 7 2 33 20 34 13 4 Galatasaray 18 10 3 5 34 16 33 18 5 Hatayspor 18 9 4 5 27 22 31 5 6 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 30 13 7 Fatih Karagümrük 18 7 6 5 30 24 27 6 8 Trabzonspor 18 7 6 5 20 21 27 -1 9 Antalyaspor 19 6 7 6 20 26 25 -6 10 Yeni Malatyaspor 18 6 6 6 25 24 24 1 11 Sivasspor 18 5 8 5 20 22 23 -2 12 Başakşehir FK 18 6 5 7 25 29 23 -4 13 Konyaspor 18 6 4 8 26 24 22 2 14 Göztepe 18 5 7 6 24 22 22 2 15 Kasımpaşa 17 6 4 7 20 27 22 -7 16 Çaykur Rizespor 18 5 6 7 23 34 21 -11 17 Gençlerbirliği 18 5 4 9 19 34 19 -15 18 Kayserispor 18 4 4 10 12 23 16 -11 19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 15 -7 20 Denizlispor 18 3 5 10 17 30 14 -13 21 BB Erzurumspor 18 3 4 11 16 33 13 -17

Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları