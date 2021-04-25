Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Demir Grup Sivasspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 2. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Demir Grup Sivasspor ile 24.04.2021 20:30'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor maç sonucu:
|Yukatel Denizlispor
|Demir Grup Sivasspor
|1
|1
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Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Denizli Atatürk Stadı - Denizli
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
24.04.2021 20:30
Yukatel Denizlispor Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri
Hüseyin Göçek(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Yasin Kol(avar)
Yukatel Denizlispor
Yukatel Denizlispor İlk 11
99. Abdulkadir Sünger, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 11. Murıs Mesanovıc, 3. Muhammet Özkal, 23. Sakıb Aytaç, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 5. Kubilay Aktaş, 76. Özer Özdemir, 91. Fabıano Leısmann
Yedekler
20. Recep Niyaz, 19. Cenk Gönen, 25. Veton Tusha, 42. Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 26. Görkem Can, 30. Ayman Ben Mohamed, 60. Özgür Çek, 61. Ali Yavuz Kol, 70. Hasan Ayaroğlu
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Demir Grup Sivasspor İlk 11
35. Ali Şaşal Vural, 77. Ahmet Oğuz, 88. Caner Osmanpaşa, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode
Yedekler
30. Mamadou Samassa, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 58. Ziya Erdal, 20. Kerem Atakan Kesgin, 5. Isaac Cofıe, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 8. Robın Yalçın, 99. Tyler Domınıc Boyd, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 2. Arouna Kone
Teknik Sorumlu
Rıza Çalımbay
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 2. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|35
|23
|6
|6
|75
|36
|75
|39
|2
|Galatasaray
|35
|21
|6
|8
|67
|33
|69
|34
|3
|Fenerbahçe
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|69
|27
|4
|Trabzonspor
|36
|17
|12
|7
|44
|33
|63
|11
|5
|Alanyaspor
|35
|16
|7
|12
|55
|39
|55
|16
|6
|Hatayspor
|35
|15
|9
|11
|57
|43
|54
|14
|7
|Sivasspor
|35
|12
|16
|7
|48
|41
|52
|7
|8
|Gaziantep FK
|34
|13
|12
|9
|51
|42
|51
|9
|9
|Fatih Karagümrük
|35
|13
|11
|11
|49
|42
|50
|7
|10
|Göztepe
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|47
|3
|11
|Konyaspor
|35
|10
|12
|13
|42
|45
|42
|-3
|12
|Çaykur Rizespor
|35
|10
|12
|13
|45
|56
|42
|-11
|13
|Antalyaspor
|36
|9
|15
|12
|36
|48
|42
|-12
|14
|MKE Ankaragücü
|34
|10
|8
|16
|42
|54
|38
|-12
|15
|Yeni Malatyaspor
|34
|8
|13
|13
|40
|46
|37
|-6
|16
|Kasımpaşa
|35
|9
|10
|16
|37
|51
|37
|-14
|17
|Başakşehir FK
|34
|9
|9
|16
|37
|53
|36
|-16
|18
|Kayserispor
|35
|8
|11
|16
|27
|46
|35
|-19
|19
|Gençlerbirliği
|35
|9
|8
|18
|36
|61
|35
|-25
|20
|BB Erzurumspor
|35
|8
|10
|17
|36
|58
|34
|-22
|21
|Denizlispor
|35
|6
|10
|19
|33
|60
|28
|-27
Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları
|18.09.2020
|Yeni Malatyaspor
|1-1
|Göztepe
|19.09.2020
|Alanyaspor
|2-0
|Kayserispor
|19.09.2020
|Denizlispor
|0-0
|Trabzonspor
|19.09.2020
|Gençlerbirliği
|0-0
|Konyaspor
|19.09.2020
|Beşiktaş
|1-1
|Antalyaspor
|20.09.2020
|BB Erzurumspor
|1-2
|Sivasspor
|20.09.2020
|Kasımpaşa
|2-0
|Çaykur Rizespor
|20.09.2020
|Başakşehir FK
|0-2
|Galatasaray
|20.09.2020
|Gaziantep FK
|2-2
|Fatih Karagümrük
|21.09.2020
|Fenerbahçe
|0-0
|Hatayspor