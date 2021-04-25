Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Demir Grup Sivasspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 2. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Demir Grup Sivasspor ile 24.04.2021 20:30'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor Maç Sonucu Ne Oldu? Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor maç sonucu: Yukatel Denizlispor Demir Grup Sivasspor 1 1 Yukatel Denizlispor Demir Grup Sivasspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.04.2021 20:30

Yukatel Denizlispor Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri

Hüseyin Göçek(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Yasin Kol(avar)

Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

99. Abdulkadir Sünger, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 11. Murıs Mesanovıc, 3. Muhammet Özkal, 23. Sakıb Aytaç, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 5. Kubilay Aktaş, 76. Özer Özdemir, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

20. Recep Niyaz, 19. Cenk Gönen, 25. Veton Tusha, 42. Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 26. Görkem Can, 30. Ayman Ben Mohamed, 60. Özgür Çek, 61. Ali Yavuz Kol, 70. Hasan Ayaroğlu

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Demir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

35. Ali Şaşal Vural, 77. Ahmet Oğuz, 88. Caner Osmanpaşa, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Yedekler

30. Mamadou Samassa, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 58. Ziya Erdal, 20. Kerem Atakan Kesgin, 5. Isaac Cofıe, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 8. Robın Yalçın, 99. Tyler Domınıc Boyd, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 2. Arouna Kone

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 2. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 35 23 6 6 75 36 75 39 2 Galatasaray 35 21 6 8 67 33 69 34 3 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 69 27 4 Trabzonspor 36 17 12 7 44 33 63 11 5 Alanyaspor 35 16 7 12 55 39 55 16 6 Hatayspor 35 15 9 11 57 43 54 14 7 Sivasspor 35 12 16 7 48 41 52 7 8 Gaziantep FK 34 13 12 9 51 42 51 9 9 Fatih Karagümrük 35 13 11 11 49 42 50 7 10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 47 3 11 Konyaspor 35 10 12 13 42 45 42 -3 12 Çaykur Rizespor 35 10 12 13 45 56 42 -11 13 Antalyaspor 36 9 15 12 36 48 42 -12 14 MKE Ankaragücü 34 10 8 16 42 54 38 -12 15 Yeni Malatyaspor 34 8 13 13 40 46 37 -6 16 Kasımpaşa 35 9 10 16 37 51 37 -14 17 Başakşehir FK 34 9 9 16 37 53 36 -16 18 Kayserispor 35 8 11 16 27 46 35 -19 19 Gençlerbirliği 35 9 8 18 36 61 35 -25 20 BB Erzurumspor 35 8 10 17 36 58 34 -22 21 Denizlispor 35 6 10 19 33 60 28 -27

Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları