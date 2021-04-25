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Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Demir Grup Sivasspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 2. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Demir Grup Sivasspor ile 24.04.2021 20:30'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor maç sonucu:

YUKATEL DENİZLİSPOR DEMİR GRUP SİVASSPOR
Yukatel Denizlispor Demir Grup Sivasspor
1 1

Yukatel Denizlispor Demir Grup Sivasspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.04.2021 20:30

Yukatel Denizlispor Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri

Hüseyin Göçek(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Yasin Kol(avar)

YUKATEL DENİZLİSPORYukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

99. Abdulkadir Sünger, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 11. Murıs Mesanovıc, 3. Muhammet Özkal, 23. Sakıb Aytaç, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 5. Kubilay Aktaş, 76. Özer Özdemir, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

20. Recep Niyaz, 19. Cenk Gönen, 25. Veton Tusha, 42. Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 26. Görkem Can, 30. Ayman Ben Mohamed, 60. Özgür Çek, 61. Ali Yavuz Kol, 70. Hasan Ayaroğlu

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

DEMİR GRUP SİVASSPORDemir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

35. Ali Şaşal Vural, 77. Ahmet Oğuz, 88. Caner Osmanpaşa, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Yedekler

30. Mamadou Samassa, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 58. Ziya Erdal, 20. Kerem Atakan Kesgin, 5. Isaac Cofıe, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 8. Robın Yalçın, 99. Tyler Domınıc Boyd, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 2. Arouna Kone

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 2. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş35236675367539
2Galatasaray35216867336934
3Fenerbahçe34216761346927
4Trabzonspor361712744336311
5Alanyaspor351671255395516
6Hatayspor351591157435414
7Sivasspor35121674841527
8Gaziantep FK34131295142519
9Fatih Karagümrük351311114942507
10Göztepe351211125148473
11Konyaspor35101213424542-3
12Çaykur Rizespor35101213455642-11
13Antalyaspor3691512364842-12
14MKE Ankaragücü3410816425438-12
15Yeni Malatyaspor3481313404637-6
16Kasımpaşa3591016375137-14
17Başakşehir FK349916375336-16
18Kayserispor3581116274635-19
19Gençlerbirliği359818366135-25
20BB Erzurumspor3581017365834-22
21Denizlispor3561019336028-27

Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları

18.09.2020Yeni Malatyaspor1-1Göztepe
19.09.2020Alanyaspor2-0Kayserispor
19.09.2020Denizlispor0-0Trabzonspor
19.09.2020Gençlerbirliği0-0Konyaspor
19.09.2020Beşiktaş1-1Antalyaspor
20.09.2020BB Erzurumspor1-2Sivasspor
20.09.2020Kasımpaşa2-0Çaykur Rizespor
20.09.2020Başakşehir FK0-2Galatasaray
20.09.2020Gaziantep FK2-2Fatih Karagümrük
21.09.2020Fenerbahçe0-0Hatayspor
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